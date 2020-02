VIAGEM DE SABORES O prato de hoje é o Arroz de Pato Conheça a receita deliciosa direto do Pantanal, com Paulo Machado

13 FEV 2020 - 11h:13 Por Isabelly Melo

Conheça a receita do Arroz de Pato, típico do Pantanal, com uma pitada do Chefe Paulo Machado. O arroz de pato foi a última receita que entrou no livro do Chefe (que será lançado em breve) após o feliz encontro com a cozinheira corumbaense Lucineia Brandão de Oliveira. Confira:

Ingredientes:

1 pato limpo cortado nas juntas

1 cabeça de alho socado no pilão

Suco de 1 limão

Sal

1 cebola grande picada

Pimenta do reino moída a gosto

500 gr. de arroz

Cheiro verde pra decorar (salsinha e cebolinha)

4 Col de sopa de óleo de milho ou azeite

Modo de preparar:

Corta-se o pato nas juntas, divide as partes e escalda c/ água fervente.

Tempera-se com alho, limão e sal.

Numa panela use azeite ou óleo de milho para fritar o pato até dourar, coloque a água e cozinhe até ficar macio, acreditando água conforme necessário. Quando o pato estiver macio,

Acrescente a cebola picada, frite mais um pouco e acrescente o arroz, em seguida adicione água fervendo até cobrir o conteúdo da panela e a pimenta do reino, deixe a panela semi tampada e cozinhe até a água reduzir e o arroz ficar macio. Ao final acrescente cheiro verde e sirva como prato único.