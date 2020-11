VIVA CASA CBN O processo de produção de mobiliário desde a floresta até a marcenaria O engenheiro agrônomo e marceneiro Renato Leone explicou o desenvolvimento das etapas da produção de mobiliário em MS

21 NOV 2020 - 12h:34 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

A marcenaria é um dos pontos altos do design e da arquitetura de interiores. Ela é capaz de dar personalidade e funcionalidade aos ambientes. No Viva Casa deste sábado, 21 de novembro, o entrevistado pela jornalista Luciane Mamoré foi o engenheiro agrônomo e marceneiro Renato Leone, que contou um pouco sobre a trajetória da floresta até chegar à marcenaria e também sobre os desafios da produção de mobiliário autoral em Mato Grosso do Sul.