"O que chama atenção em MS é que infectados tem menos de 60", avalia professor

31 MAR 2020 - 14h:49 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul tem 44 casos confirmados da Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Do total, 80% dos casos foram confirmados em pacientes que não estão no grupo de risco, ou seja, tem idades entre 20 e 59 anos. São 35 pessoas com menos de 60 anos que estão com Covid-19.

Há, ainda, casos em adolescentes e crianças, que totalizam 7% do total de infectados. Entre eles, uma adolescente de 13 anos e um bebê de três meses que contraiu a doença de outra pessoa da família.

Já na faixa etária do grupo de risco, ou seja, das pessoas com mais de 60 anos, 14% estão com a doença, totalizando 6 pessoas.

Para o professor de biomedicina, Maicon Leitão, os dados chamam atenção porque os casos foram confirmados em adultos que não se incluem no grupo de risco das pessoas com mais de 60 anos.

