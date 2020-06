CBN MOTORS O que mudou no mercado de seguros com a pandemia Seguradoras se adaptam as necessidades dos clientes e lançam novos produtos

13 JUN 2020 - 12h:12 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

Seguradoras se adaptam as necessidades dos clientes e lançam novos produtos - Isabelly Melo Conversamos do Bruno Porte, diretor de operações da Argo Seguros sobre o comportamento dos clientes em tempos de pandemia e dos novos produtos que surgem para se adequar as necessidades do mercado. E veja também as novidades das corridas do mundo virtual. A tradicional 24 Horas de Le Mans foi para as telas multimídia.

