AGRONEGÓCIO O setor segue aquecido e deve continuar em 2020 Em 2019 o setor participou no PIB estadual com mais de R$15 bilhões

16 DEZ 2019 - 12h:00 Por Israel Espíndola/CBN

E para 2020 a expectativa segue promissora, de acordo com o secretário Jaime Verruck, da Semagro, com a retomada da canal, exportação da carne o setor do agronegócio segue aquecido. Verruck ainda sinalizou que mais uma industria de celulosa deve se instalar em Mato Grosso do Sul. Confira: