CBN CULTURAL “O último cigarro” é a nova aposta do cantor DoValle Segundo o artista, nova produção também terá clipe

21 AGO 2020 - 11h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O cantor e compositor sul-mato-grossense DoValle lançou recentemente no seu perfil no Instagram, um vídeo com a música “O último cigarro”. A produção é a nova aposta do artista, que pretende ainda gravar um clipe deste lançamento. Nesta sexta-feira (21), DoValle se apresenta na 3ª edição do Curarte, às 19h. Confira os detalhes no CBN Cultural de hoje: