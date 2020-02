VIVA CASA CBN O verão exige mais cuidados com as plantas Especialistas dão dica de uma rotina simples pode garantir a beleza do jardim

8 FEV 2020 - 09h:40 Por Luciane Mamoré/Ingrid Rocha

O jardim deixa a casa mais bonita e também mais agradável já que a proximidade com a natureza pode ajudar a afastar o estresse. Ter uma rotina de cuidados com as plantas é fundamental para manter a saúde. No verão, a temperatura beirando os 40 graus é comum em Mato Grosso do Sul e apesar da grande incidência de chuvas, a rega deve ser redobrada. O empresário Alexandre Miranda, especialista em gramas e o arquiteto e paisagista, Nestor Neto estiveram no Viva Casa dando dicas e sugestões sobre jardinagem.

Um dos pontos que eles destacaram foi que é equivocada a ideia de que a rega das plantas não pode ser feita no meio do dia, com o sol alto, segundo eles a planta vai agradecer o banho refrescante em qualquer horário. Miranda comentou ainda sobre novos tipos de grama que estão sendo desenvolvidas em parceria com a Embrapa. Confira o programa: