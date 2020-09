FESTAS E EVENTOS O voto continua obrigatório mesmo com a COVID -19 O pleito será dia 15 de novembro e o segundo turno dia 29

12 SET 2020 - 12h:01 Por Gabi Couto/CBN

2020 é ano de eleição, porém com a pandemia de Covid-19 a data foi alterada para novembro. E para tirarmos dúvidas sobre as campanhas eleitorais deste ano, tive o prazer de conversar com o advogado e secretário-geral-adjunto do Conselho Federal da OAB, Dr. Ary Raghiant.