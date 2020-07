CBN DIREITO OAB-MS rebate advogado e destaca ações durante pandemia Presidente da Ordem no Estado, Mansour Elias Karmouche afirma que entidade está atuando diariamente auxiliar os profissionais

24 JUL 2020 - 11h:21 Por Ginez Cesar/Ingrid Rocha

A OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul) rebateu as reclamações feitas por um grupo de advogados nesta semana. O presidente da Ordem, Mansour Elias Karmouche, disse que a entidade está desde março atuando para auxiliar o trabalho dos profissionais de direito durante a pandemia.

Nessa quinta-feira, advogados de Mato Grosso do Sul reclamaram que as medidas de contenção por cauda da pandemia do novo coronavírus impuseram à advocacia sérias e profundas restrições no acesso a magistrados e demais atores da justiça, comprometendo a garantia de atendimento às prerrogativas profissionais previstas no Estatuto da Advocacia , com sérios prejuízos aos clientes.

O advogado Carlos Marques junto com outros profissionais organizou um requerimento, que contou com mais de 60 assinaturas, para ser entregue à OAB de Mato Grosso Sul. Confira a entrevista com o presidente da OAB-MS: