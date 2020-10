ROTA BIOCEÂNICA Obras da rodovia de acesso a ponte bioceânica em Murtinho estão 38% concluídas Execução do projeto de modernização do acesso a cidade deve ficar pronta em fevereiro de 2021

28 OUT 2020 - 15h:48 Por Marcus Moura/CBN

As obras para a efetivação da Rota Bioceânica em Mato Grosso do Sul continuam a todo vapor mesmo durante a pandemia. Os trabalhos na rodovia BR-267, em Porto Murtinho, estão 38% prontos com expectativa de conclusão no início do próximo ano. Confira: