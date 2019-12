CAMPO GRANDE Obras do Reviva retornam em abril de 2020, diz coordenadora Na 2ª fase as intervenções acontecem na rua Rui Barbosa e transversais a 14.

19 DEZ 2019 - 09h:01 Por Israel Espindola/CBN

Depois de um ano difícil para os comerciantes da região central, em que a principal via do centro se transformou num canteiro de obras. Agora o centro toma um folêgo porque as obras devem retornar em abril ou maio de 2020. Confira: