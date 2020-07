AGRONEGÓCIO Oferta limitada de animais segue sustentando mercado do boi gordo Na praça de Dourados, arroba ganhou força e subiu R$3,00/@

16 JUL 2020 - 13h:17 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

A baixa oferta de animais, em especial do boi gordo, sustenta os preços no mercado desde o começo da semana. Na última quarta-feira (15), os negócios foram fechados em R$ 212 reais no sul do Estado.

