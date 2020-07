CBN MOTORS Conheça os 4x4 de verdade à venda no Brasil De R$ 79.990 a R$ 419.990, damos um panorama dos modelos que vc pode comprar

18 JUL 2020 - 09h:31 Por Redação/CBN

No programa CBN Motors deste sábado (18), Paulo Cruz e Leandro Gameiro recebem os especialistas Luís Fernando Carqueijo, organizador de diversas expedições fora-de-estrada pelo mundo, e Cristian Reis, um dos organizadores do Bonito na Trilha, evento referência nos encontros off-Road do Brasil. Os especialistas falaram sobre universo 4x4 nesta época de pandemia. Confira: