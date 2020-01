CULTURA Oficina leva história do cinema para crianças de 8 a 13 anos Com brinquedos que exploram a ilusão de ótica, oficina ocorre nos dias 28, 29 e 30 de janeiro

27 JAN 2020 - 13h:19 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Com o objetivo de contar a história da criação de filmes e animações utilizando brinquedos óticos, a oficina “Brincando com os Primórdios do Cinema” ocorre entre os dias 28, 29 e 30 de janeiro, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

De acordo com a gestora de Arte e Cultura do MIS, Ivone Maria Moreira da Silva, a programação é voltada para crianças de 8 a 13 anos de idade e as inscrições podem ser feitas através do telefone (67) 3316-9178.

