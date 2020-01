POLÍTICA Oficinas buscam incentivar participação feminina efetiva Apesar de ser maioria, mulheres têm pouca representatividade na política

9 JAN 2020 - 16h:38 Por Gabi Couto/CBN

O ano eleitoral está começando e a busca por mulheres, jovens e negros para participar da disputa por vagas no Executivo e Legislativo é vista por muitos partidos apenas como meta a ser cumprida para atender a legislação. No entanto, medidas que auxiliam no empoderamento dessas pessoas têm sido tomadas desde novembro do ano passado por instituições da sociedade civil e também do Estado. Saiba como na entrevista abaixo:

Para receber as oficinas de formação de lideranças entre em contato pelo telefone (67) 3316-9200 e e-mail: cidadania@segov.ms.gov.br .