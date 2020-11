CAMPO GRANDE Oficinas esportivas presenciais são retomadas na praça do Peixe Mesmo com o retorno das aulas presenciais, as videoaulas serão mantidas pela prefeitura

23 NOV 2020 - 14h:31 Por Isabelly Melo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp, retoma as oficinas esportivas na Praça do Peixe, com atividades de Tai Chi Chuan, Pilates, Zumba, Funcional e Ritmos. Seguindo medidas de biossegurança com o distanciamento social, a população aprovou a organização.

Sentindo falta da “energia das aulas”, Maria Luiza Aguilera, 54 anos, aposentada, agradece o retorno. “Com as oficinas meus dias são preenchidos com muita energia boa, gente feliz e isso me deixa mais feliz e viva”, disse Maria, que também participava das lives durante a quarentena. “Eu já fazia exercícios na Praça Itanhangá, e com a pandemia conheci outros professores e atividades, e hoje me cerco de atividade esportiva para minha saúde física e mental”.

Mesmo tendo que coordenar as aulas e orientar a turma a manter o distanciamento social, Franciane Perez, uma das professoras das oficinas na Praça do Peixe, disse a população entende e ajuda a manter a biossegurança. “Tivemos que nos adaptar, nós e eles. Agora, além da garrafa de água, cada um carrega seu álcool em gel, mas a animação é a mesma, e agora vamos correr atrás do prejuízo de quem ganhou alguns quilos”, comentou ela.

Para quem ainda não se sente confortável para voltar aos parques, a Prefeitura de Campo Grande manteve as videoaulas. São publicadas orientações de exercícios no canal do Youtube (www.youtube.com/funespcg) todas as segundas, quartas e sextas-feiras. “Pensamos no projeto ‘Movimenta CG em Casa’ de forma pontual e em virtude da pandemia, porém, observamos os resultados e um número significativo de visualizações. Com isso, decidimos manter essa aula virtual, sempre oferecendo mais opções e facilidades para que a população se exercite e tenha cada vez mais qualidade de vida”, avaliou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp.

Programação da Praça do Peixe:

Agente Social: Priscila Roberta

Segunda, Quarta e Sexta

6:30 Tai Chi Chuan

7:30 Pilates

16h Tai Chi Chuan

17h Pilates

18h Zumba

Agente Social: Franciane Pérez

Terça e Quinta

17h Funcional

18h Ritmos

19h Funcional

Confira os locais onde as oficinas acontecem:

Praça Paulo Coelho Machado (Associação de Moradores)

Centro Comunitário Campo Nobre

Projeto Coruja

Praça do Bairro Pioneiros

Praça do Parati

Praça Mario José Mendonça (Praça Jockey Club)

1º Grupamento Bombeiros

ACIESP – Associação de Capacitação de Economia Solidária do Povo

Centro Social Madre Maria Hubert

Associação de Moradores do Jardim Bonança

Praça Brasilina de Aguiar (Associação de Moradores do Caiçara)

Associação de Moradores do Parque Residencial União I e II

Praça Bonança

Praça Angel Antônio Cáceres

ACA – Associação dos Amigos da Criança e do Adolescente

Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Mata do Jacinto

Associação de Moradores do Conjunto Estrela do Sul

Praça Prof. José Barbosa Rodrigues – Estrela do Sul

Praça da Vila Margarida

SEGES – Secretaria Municipal de Gestão

Praça Itanhangá

Mirante do Aeroporto

Praça do Jardim Carioca

Praça Recanto dos Pássaros

Praça Ramão de Souza Gomes (Praça do Zé Pereira)

Jardim Petrópolis (Clube de Mães)

Praça das Begônias

UVEMB – MS – União dos Veteranos da Marinha do Brasil – MS

Campo Futebol SISEP

Praça do Peixe

Lagoa Itatiaia

Praça dos Amigos Vaguinho e Dalila

AMAPE – Associação de Moradores Mª Aparecida Pedrossian

Centro Comunitário Recanto dos Rouxinóis (Associação de Moradores)

Associação de Moradores José Abrão

Associação de Moradores da Coophasul

Distrito de Anhanduí

