ALERTA OMS reconhece transmissão do coronavírus pelo ar Infectologista Carolina Neder destaca que uso de máscara se torna ainda mais importante

10 JUL 2020 - 10h:49 Por Ingrid Rocha/CBN

O Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a transmissão do novo coronavírus pelo ar. O vírus pode permanecer no ar em espaços fechados e se espalhar de uma pessoa para outra, mesmo se elas estiverem a um metro e meio de distância. Segundo a infectologista pediátrica, Carolina Neder, o anúncio reforça a importância do uso de máscara neste momento e também buscar arejar os locais fechados. Ouça a entrevista: