MEIO AMBIENTE Onça resgatada já acordou da sedação e se alimentou sozinha Veterinário responsável pelo tratamento afirma que só será possível dizer que animal sobreviverá nas próximas horas

4 NOV 2020 - 16h:10 Por Marcus Moura/CBN

A onça pintada resgatada na manhã de ontem (3) com queimaduras nas patas e que foi trazida no período da tarde ao CRAS (Centro de Recuperação de Animais Silvestres), do Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), já se recuperou dos sedativos e comeu sozinha. Entretanto, segundo o veterinário do Imasul, Lucas Cazati, responsável técnico do CRAS só será possível dizer que o animal vai sobreviver com a evolução do caso.

Essa onça, um macho de aproximadamente dois anos de idade, estava em companhia de outra onça macho numa região da Serra do Amolar, próximo ao rio Paraguai, aparentando severa debilidade e com dificuldades para andar devido aos ferimentos causados pelo incêndio que voltou a atingir aquela localidade. Socorridas por equipes que atuam no Pantanal, as onças foram sedadas, tiveram os ferimentos tratados e depois transportadas para Campo Grande em uma aeronave da Força Aérea Brasileira.

Os animais chegaram ao CRAS por volta das 15h de ontem, foram medicadas, examinadas e colocadas em recintos separados para se recuperarem dos ferimentos. Um animal, entretanto, não resistiu e morreu cerca de duas horas depois. O corpo está passando por exame de necropsia para determinar a causa da morte. Segundo adiantou ontem o veterinário Lucas Cazati, o maior problema nesses animais nem são as queimaduras, porém a grande quantidade de fumaça que inalam durante a tentativa de se livrar do incêndio.

A onça sobrevivente está em observação, bastante debilitada ainda, mas já se alimentou. Só na sexta-feira, se continuar em boas condições, será submetida a novo procedimento para tratar os ferimentos. Ontem, foram coletadas amostras de sangue para realização de hemograma para melhor avaliação do quadro clínico dos animais. (Com assessoria)