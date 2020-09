LA NIÑA Onda de calor chega com mais força nesta quarta e quinta Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 20 °C a 41 °C

29 SET 2020 - 15h:33 Por Gabi Couto/CBN

O efeito do fenômeno La Niña na América do Sul tem resultado nos dias quentes e na mudança do padrão climático do mês de setembro. Além da falta de chuva, ondas de calor continuam nesta semana, com previsão de novas temperaturas máximas para quarta e quinta-feira. Confira na entrevista com o meteorologista Natálio Abrão: