21 JUL 2020 - 10h:32 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Onde mora a alma da paella? É no caldo! O que tecnicamente chamamos de fundo de peixe ou fumet em francês, e ainda brodo em italiano. Enfim, receitas que levam preparos de arroz com proteínas, para deixar tudo bem mais gostoso o grande lance é preparar um delicioso caldo. Este que passo pra vocês a receita é um fundo de peixe ou crustáceos e pode ser utilizado no preparo de pirão, arrozes caldosos, paelhas, e outras preparações que a sua criatividade permitir, substituindo a água da receita.

INGREDIENTES:

150 gramas de cebola descascada e cortada em 4

50 gramas de alho-poró,

50 gramas de salsão, somente os talos, picado,

50 gramas de cenoura picada,

1 litro de água

150 gramas de cabeça e/ou aparas de peixe,

50 gramas de casca e/ou cabeça de camarão

MODO DE PREPARAR:

1. Limpe e lave as carcaças e aparas de peixes e crustáceos, descarte olhos e vísceras.

2. Em uma panela alta, com capacidade de 2 litros, coloque a água com os vegetais e as aparas dos pescados. Ligue o fogo em temperatura média e deixe cozinhar por 40 minutos, sem deixar ferver. Desligue o fogo e espere esfriar. Coe para armazenar. E está pronto pra utilizar.

Você pode também armazenar em um recipiente de vidro esterilizado, preferencialmente escuro e tampado e manter em geladeira por até 5 dias, ou congelado por até 3 meses.

Esta é a minha dica pra este 21 de julho de 2020, dia em que comemoro 40 anos e tive o prazer de celebrar com uma deliciosa paella. Se quiser ver, corre lá no meu Instagram: @chefpaulomachado e @foodsafaris. Apure os sentidos e bom apetite!