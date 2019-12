DOURADOS ONG distribui 5 mil brinquedos para crianças carentes Super Heróis da Liga do Bem ficarão dois dias visitando bairros carentes

20 DEZ 2019 - 14h:56 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

A Liga do Bem está distribuindo brinquedos nesta sexta-feira (20), em Dourados. A ação deve ter continuidade no sábado. A ONG ainda vai realizar um show durante a comemoração de aniversário do município. Ouça os detalhes: