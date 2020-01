JUSTIÇA Ônibus do Tribunal de Justiça volta com serviços na Capital Com 2 unidades, os atendimentos serão realizados durante todo o ano

13 JAN 2020 - 15h:00 Por Thais Cintra/CBN

Nesta segunda-feira (13), o ônibus itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul retorna as atividades com diversos serviços. Os atendimentos vão ser realizados em bairros distantes do centro da Capital, para que a população tenha acesso rápido e fácil. Em 2019 foram realizados 37.446 atendimentos nos 16 bairros que receberam o itinerante.

O serviço mais procurado é a conversão de união estável em casamento, que somou 4.894 casos de matrimônio em 2019. Em contrapartida, 2.207 casos de divórcio direto em audiência de conciliação foram confirmados no ano passado. Os serviços de solicitação de pensão alimentícia, cumprimento de sentença e investigação de paternidade, também poderão ser realizados. Duas unidades do ônibus vão oferecer atendimento, uma localizada no bairro São Conrado e outra no bairro Santo Amaro. O calendário completo com os horários do 1º semestre de 2020, está disponível no site: tjms.jus.br/consultas/justica.