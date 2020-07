CAMPO GRANDE Ônibus vão funcionar normalmente de segunda a sexta, destaca presidente Nos finais de semana, somente pessoas que trabalham em serviços essenciais podem circular

16 JUL 2020 - 12h:56 Por Ingrid Rocha

A circulação do transporte coletivo em Campo Grande será mantida de segunda a sexta-feira, sem alteração nas linhas ou horários, durante o decreto municipal (18 a 31 de julho). A mudança, segundo o presidente do Consórcio Guaicurus, João Resende, será somente nos finais de semana, quando vão circular os ônibus da Operação Covid, para profissionais que trabalham nos serviços essenciais.

Ainda segundo João Resende, dependendo da demanda, pode ter mudança futuramente nos horários dos ônibus. Caso isso aconteça, as informações serão divulgados no site do Consórcio Guaicurus.

O presidente do Consórcio ainda explicou sobre como será a fiscalização nos ônibus nos sábados e domingos.