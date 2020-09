JOGO DO BICHO Operação Black Cats fecha todas as bancas de jogo de azar Vazamento de informação antecipou ação do Garras para a tarde desta quarta-feira

23 SET 2020 - 15h:55 Por Gabi Couto/CBN

Depois de vazamento de informações, o Garras deflagrou a Operação Black Cat, em alusão ao Gato Preto, símbolo do jogo do bicho. A ação faz parte da quarta etapa de investigação da Operação Omertá que completa um ano nos próximos dias. Todas as bancas que realizam jogos de azar na capital estão sendo lacradas por falta de alvará.

Cerca de dez suspeitos de participarem do esquema foram encaminhados para a sede da delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros, onde foram ouvidos e assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência. A prática do jogo do bicho não é considerada crime no país, mas contravenção penal.

A polícia investiga a possibilidade da família de Jamil Name, empresário que foi preso na primeira fase da operação estar negociando a venda do jogo do bicho de Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro por um valor milionário. Jamil Name é acusado de chefiar uma quadrilha de grupo de extermínio no estado. Ele o filho dele e outros investigados da operação omertá estão na penitenciaria federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.