ANIMAIS SILVESTRES Operação Bocaiúva apreende 185 aves e prende seis pessoas Fiscalizações da PMA e Ibama aconteceram entre os meses de agosto e dezembro

27 DEZ 2019 - 10h:36 Por Loraine França

Em Mato Grosso do Sul, 180 papagaios e 5 periquitos foram apreendidos durante a Operação Bocaiúva, realizada pela Polícia Militar Ambiental e Ibama entre os meses de agosto e dezembro deste ano. No total, são 185 aves apreendidas, número 28% maior do que 2018 (141). Seis pessoas foram presas.

