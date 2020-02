DIVERGêNCIA Operação do Procon gera polêmica entre entidades na Capital Entidades da Capital enxergaram exageros na ação do órgão de defesa do consumidor

20 FEV 2020 - 16h:44 Por Marcus Moura/ CBN

Fiscais conferem valores praticados nas bombas de combustíveis em Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação/Procon Ação que terminou com a notificação de 118 postos de combustíveis em Mato Grosso do Sul e acionamento do Ministério Público Estadual gerou polêmica entre entidades na Capital. O Sinpetro (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de MS) e a OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil) enxergaram exageros na operação realizada pelo Procon.

Deixe seu Comentário