POLÍCIA Operação Luz da Infância cumpre 5 mandados em MS Bombeiro de Campo Grande foi preso no bairro Caiçara

18 FEV 2020 - 08h:05 Por Isabelly Melo

Sob coordenação do Ministério da Justiça, policiais de 12 Estados brasileiros estão nas ruas, nesta terça-feira (18), para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação faz parte da 6ª fase da Operação Luz na Infância.

A operação está sendo executada em Alagoas, Acre, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, e no exterior, agências de aplicação da lei da Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá também fazem parte da intervenção.

Operação está ocorrendo em Campo Grande, e em outras três cidades de MS Foto: Divulgação Policia Civil

Em Mato Grosso do Sul um bombeiro já foi preso nesta manhã, no bairro Caiçara, após os agentes encontrarem arquivos com materiais pornográficos infantis em um computador de posse do bombeiro, que não foi identificado até o momento. Além dele, a operação também tem outro alvo na capital, e outros três nas cidades de Bonito, Dourados e Três Lagoas.

Segundo o Ministério da Justiça, ao todo, serão executados 112 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. Os suspeitos podem ser presos em flagrante caso a polícia encontre armazenamento, distribuição e produção do conteúdo.

Balanço

Desde o início da Operação, em 20 de outubro de 2017, já foram expedidos 1217 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de pedofilia. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos pelo compartilhamento e de 4 a 8 anos de prisão pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.