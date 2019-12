BUSCA E APREENSÃO Operação "Noite Feliz" cumpre mandados em Dourados Duas pessoas foram presas e vários objetos apreendidos, além de entorpecentes

20 DEZ 2019 - 10h:07 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

Durante a Operação Noite Feliz, duas pessoas foram presas em Dourados e vários objetos apreendidos. A Operação é uma parceria do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, policiaias do 2º DP, DEFRON, canil da DP de Rio Brilhante e Canil do 3º Batalhão da Polícia Militar. Ouça os detalhes