GAECO Operação Oiketicus III cumpre sete prisões de cigarreiros Organização criminosa composta por militares é apreendida

15 MAI 2020 - 13h:14 Por Gabi Couto / CBN

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), em conjunto com a Promotoria de Justiça da Auditoria Militar, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), o Comando-Geral da Polícia Militar, e a Corregedoria-Geral da Polícia Militar, deflagraram nesta sexta-feira (15) a Operação Oiketicus III: Avalanche, para cumprimento de 07 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da Auditoria Militar de Mato Grosso do Sul.

A operação é continuidade das investigações referente à organização criminosa composta por policiais Militares que atuam na facilitação do contrabando de cigarros em Mato Grosso do Sul. São apurados os crimes de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro dentre outros. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Campo Grande, Coxim, Sidrolândia, Naviraí, Aquidauana e Dourados.

Operação Oiketicus

Operação batizada por Oiketicus faz alusão às lagartas desta espécie que constroem uma estrutura com seda e fragmentos vegetais, com o formato semelhante a um “cigarro” alongado, e serve para a sua proteção. O “cigarro” vai sendo ampliado com o crescimento do inseto.