EFEITO CORONA Operação “Penúria” é deflagrada em Campo Grande MPMS investiga suposto superfaturamento do governo do Estado com verba da covid-19

21 AGO 2020 - 15h:23 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de Campo Grande, com o apoio do GECOC/MS (Grupo Especial de Combate à Corrupção), do GAECO/MS (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e do Núcleo do Patrimônio Público e Social, realiza na manhã desta sexta-feira (21/8), a Operação “Penúria” para o cumprimento de 13 (treze) mandados de busca e apreensão nesta Capital.

A operação é oriunda de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) que tramita perante a 29ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de Campo Grande e apura a ocorrência dos crimes de fraude e desvio de dinheiro público na compra de cestas básicas durante a pandemia da covid-19, no Estado de Mato Grosso do Sul.

O valor contratado pelo órgão público foi de 5,82 milhões de reais, porém levantamentos apontam superfaturamento na ordem de 2 milhões de reais.

Os mandados de busca e apreensão têm como alvos pessoas físicas e jurídicas vinculadas à contratação.