CBN MOTORS Operação Tapa Buracos e placa Mercosul esvaziam nosso bolso Asfalto de péssima qualidade alimenta a indústria do tapa buracos no MS

8 FEV 2020 - 10h:07 Por Paulo Cruz/Ingrid Rocha

Você já se perguntou porque todo começo de ano, quando as chuvas são mais constantes, os buracos “brotam” no asfalto? Paulo Cruz e Leandro Gameiro comentam sobre o asfalto de péssima qualidade que temos nas ruas e na falta de vontade de se resolver definitivamente o problema. Também falam sobre o preço das placas do Mercosul e a polêmica dos preços abusivos que estão cobrando por elas.

Saiba mais sobre o novo Audi Q3 que chega maior, mais tecnológico e bonito ao mercado nacional. A dupla também comenta sobre o DDR Tour, evento que reuniu carros rebaixados, tunados e antigos em Campo Grande. Confira o programa: