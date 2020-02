FUTEBOL MS Operário estreia com goleada no Morenão Fim de semana fechou com 14 gols em quatro partidas

3 FEV 2020 - 09h:03 Por Isabelly Melo

No último fim de semana quatro jogos marcaram a continuação da 1ª rodada do Campeonato Estadual de Futebol e também o início da 2ª rodada da competição. As redes balançaram 14 vezes, com direito a virada e goleada.

No sábado (01), o Aquidauanense recebeu a Serc no Estádio Municipal de Aquidauana “Mário Pinto de Souza”, o Noroeste. E mesmo com um jogador a menos em campo, o Azulão da Princesa conseguiu virar o placar e vencer a equipe de Chapadão do Sul por 3 a 1.

Ainda no sábado, o Costa Rica encarou, em casa, o time do Cena, ambos jogaram pela primeira vez no Estadual deste ano. A disputa, que ocorreu no Estádio Laertão, terminou com vitória pala o time da casa, 2 a 0 para o Costa Rica.

E para fechar o sábado, Águia Negra voltou a campo e fez valer o título de atual campeão estadual diante do Comercial. A disputa, que marcou a volta do Estádio Morenão, terminou em 2 a 1 para o Águia.

Já no domingo (02), o Operário estreou no Estadual com vitória de virada diante da Pontaporanense. Jogando em casa no Estádio Morenão, o Galo emplacou uma goleada de 4 a 1 para cima do adversário, chegando a três pontos e ficando na vice-liderança, atrás do Águia Negra que lidera com seis pontos. Aquiduanense, Costa Rica e Maracaju também somam três pontos, porém, com saldo menor de gols ficam em terceiro, quarto e quinto lugar respectivamente. As demais equipes seguem sem pontuar.

1°: Águia Negra – 6 pontos

2°: Operário – 3 pontos

3°: Aquidauanense – 3 pontos

4°: Costa Rica – 3 pontos

5°: Maracaju – 3 pontos

6°: Comercial – 0 ponto

7°: Corumbaense – 0 ponto

8°: Serc/Chapadão – 0 ponto

9°: Cena/Nova Andradina – 0 ponto

10°: Pontaporanense – 0 ponto