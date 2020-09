BRASÍLIA Orçamento da União prevê salário mínimo de R$ 1.067,00 para 2021 A proposta não terá recursos para o programa Renda Brasil

1 SET 2020 - 06h:25 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Projeto de Lei Orçamentária propõe aumento do salário mínimo, reforça o teto dos gastos da União e sugere a retomada do crescimento econômico já no próximo ano. Ouça os detalhes: