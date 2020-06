POLÍTICA Orçamento de R$ 15,8 bi de MS para 2021 pode sofrer impacto da covid-19 Metas fiscais poderão ser alteradas na elaboração da LOA 2021

26 JUN 2020 - 18h:23 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O Projeto de Lei 108/2020, do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021. No projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o governo estima, para o próximo ano, receita total de R$ 16,17 bilhões, sendo que para o exercício atual haviam sido orçados R$ 15,8 bilhões, apresentando aumento, portanto, de 2,4%. Foram apresentadas 15 emendas à LDO, sendo acolhidas pela CCJR 14 delas.

As receitas totais previstas para 2022 e 2023 são, respectivamente, de R$ 17,54 bilhões e de R$ 18,35 bilhões. As metas fiscais poderão ser alteradas na elaboração da proposta orçamentária de 2021, a ser submetida à Assembleia Legislativa, em decorrência do impacto ocasionado pela pandemia da Covid-19.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) prorrogou até o dia 31 de agosto o período de vigência de medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. A alteração consta do Ato 17/2020, publicado na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial do Parlamento. Até o fim de agosto, entre outras prescrições, continuam suspensos o atendimento ao público e a realização, nas dependências da Casa de Lei, de eventos coletivos, como sessões solenes, reuniões de frentes parlamentares e visitação institucional.

O Ato também estabelece que seguirá suspenso, até 31 de agosto, o prazo de tramitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa. Em relação às sessões plenárias e às reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e das comissões temáticas de mérito, o Ato estabelece que continuarão sendo realizadas através de videoconferência.