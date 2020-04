FLEXIBILIZAÇÃO NA ECONOMIA "Orientação é aliada contra crise nas empresas", diz especialista Representante do Conselho Regional de Contabilidade afirma que empresários precisam de orientação para decidir estrategicamente

23 ABR 2020 - 11h:41 Por Ginez Cesar

Empresários de vários perfis estão enfrentando uma situação totalmente atípica por conta da pandemia do novo coronavírus e estar bem informado, nesse momento, pode ser o diferencial para aliviar a pressão financeira. Segundo o vice-presidente de registro do CRC-MS (Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul), Ruberlei Bulgarelli, os empresários têm a difícil missão de tomar decisões importantes num curto espaço de tempo. "Muitos estão tendo que decidir, de uma única vez, como lidar com a queda na receita, corte de gastos, negociação com fornecedores e ainda ter que garantir que a empresa sobreviva", disse. Confira e entrevista e fique sabendo quais são as orientações para corte de gastos, flexibilizações tributárias e trabalhistas e ajuda financeira.