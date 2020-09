SAÚDE DENTAL Os desafios da cirurgia bucomaxilofacial Procedimento é realizado em pacientes que sofreram traumas diversos na face

3 SET 2020 - 12h:19 Por Ginez Cesar/ Thais Cinta CBN

No quadro CBN Saúde desta quinta-feira (03), o cirurgião dentista Victor Hugo Ferzeli, falou sobre cirurgia bucomaxilofacial, realizada em pacientes que tiveram alguma fratura no rosto em decorrência de acidentes de carro, acidentes domésticos e até mesmo por agressão física. O médico também ressaltou a importância do trabalho realizado na Santa Casa de Campo Grande, considerada referência em traumatologia.

Segundo Ferzeli, o profissional que realiza esse tipo de cirurgia também trata das desordens e anomalias da face. “O trauma da estrutura óssea da face está vinculado à estrutura dos dentes, o que interfere diretamente no tratamento do paciente. Se ele apresenta fratura dos ossos, e se a mordida estiver numa posição diferente, a cicatrização vai estar comprometida caso médico não possua conhecimento específico”, pontou. Confira a entrevista completa: