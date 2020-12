CBN MOTORS Os melhores carros do ano Fiat Strada e VW Nivus se destacaram nas eleições 2020

5 DEZ 2020 - 11h:00 Por Redação/CBN

Paulo Cruz, Leandro Gameiro e Sérgio Ferraz entrevistam Fabiano Mazzeo do Bolgauto, e abordaram temas pertinentes para quem é apaixonado por carro. A pauta principal foi sobre eleições 2020 de automotivos, onde alguns carros e picapes foram eleitos os melhores do ano. Confira também a chegada do Corolla Cross 2021 e como será a demanda por energia com o avanço dos carros elétrico.