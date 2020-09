PANTANAL "Ousado" vai precisar de 3 meses para voltar a andar Onça pintada foi resgatada nesta sexta-feira por voluntários e Marinha do Brasil

Conhecido por abrigar a maior concentração de onças-pintadas do mundo, o Parque Estadual Encontro das águas, na região de Porto Jofre, na cidade de Poconé, a cerca de 100 km de cuiabá, já teve 55 mil hectares queimados pelos incêndios florestais no Pantanal. Nesta sexta-feira a segunda onça pintada com as patas queimadas foi resgatada no local.