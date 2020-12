MAIS UMA Outra jiboia é resgatada pela PMA em Campo Grande Esta é a segunda ocorrência envolvendo serpentes em menos de 48 horas

8 DEZ 2020 - 10h:19 Por Marcus Moura/CBN

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Campo Grande capturou mais uma jiboia em residência na Capital, no final da tarde desta segunda-feira (07). Este é o segundo animal resgatado em menos de 48 horas.

Segundo registro da ocorrência, um professor universitário acionou os policiais depois de avistar a serpente numa árvore no quintal de sua casa, uma chácara nas proximidades do aeroporto Santa Maria.Quando a equipe chegou, a jiboia com aproximadamente 1,3 metros estava em uma árvore baixa, à espera de presas e foi capturada com uso de gancho especial. Ela foi colocada em uma caixa de contenção e foi encaminhada ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres).

O animal é pacífico e não possui peçonha. Raramente a espécie passa dos três metros de comprimento. Ela geralmente se alimenta de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes, sempre engolindo a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.

Caso no São Francisco

No final da tarde de domingo (06), outra jiboia de aproximadamente dois metros foi capturada numa residência no bairro São Francisco. Um vizinho do imóvel foi quem percebeu que a cobra havia entrado na residência. Assim que a proprietária retornou a casa, foi avisada e acionou a PMA. O animal estava escondido embaixo de um armário de escritório.