PARQUES E PRAÇAS Espaços de lazer são reabertos na Capital Segundo Rodrigo Terra, a partir desta quarta-feira (16), atividades esportivas também retornam com distanciamento social e orientação de professore

14 SET 2020 - 12h:40 Por Thais Cintra/ CBN

Alguns parques e praças de Campo Grande foram reabertos nesta segunda-feira (14), depois de quase seis meses fechados. Com medidas de segurança, além de restrições na quantidade de visitantes no local, ao todo oito espaços retornam com o serviço de lazer seguindo o horário antigo de funcionamento, a partir das 06h da manhã até às 21h.

Durante entrevista ao programa CBN Campo Grande nesta segunda-feira (12), o presidente da Fundação Municipal de Esporte (FUNESP), Rodrigo Terra, detalhou quais locais foram retomados e que nos próximos dias outros espaços para a prática de lazer devem ser reabertos.

Entre os dias 14 e 15 de setembro será recomendada visita aos parques apenas para atividades físicas individuais como corridas e caminhadas, e a partir do dia 16 de setembro retornam algumas oficias esportivas, com orientação do professor, mas seguindo o distanciamento social e a participação de 50% da capacidade de cada atividade.

Segundo Terra, as pessoas devem se atentar aos locais, pois alguns ainda não foram liberados, como é o caso do Parque Jacques da Luz, onde atualmente funciona o hospital de campanha para atendimento de pacientes com covid-19. Confira: