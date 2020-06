JUNHO LARANJA Paciente oncológico não pode interromper tratamento durante pandemia, orienta médico Hospital de Câncer Alfredo Abrão continua realizando tratamentos e adotou medidas

18 JUN 2020 - 10h:50 Por Ingrid Rocha/CBN

No grupo de risco do novo coronavírus também estão as pessoas com câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, estão neste grupo, pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia, que tenham feito cirurgia há menos de um mês ou façam uso de medicamentos imunossupressores. Na capital, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, continua realizando os tratamentos dos pacientes e para isso adotou uma série de medidas. Segundo o diretor-geral do hospital, doutor Gustavo Medeiros, é importante que os pacientes oncológicos não interrompam o tratamento durante a pandemia, pois a doença pode agravar e se tornar incurável. Ouça os detalhes:

Além de quimioterapia e radioterapia, outros tratamentos também são utilizados para o câncer. No caso de pacientes com leucemia linfoide crônica (LLC), a Anvisa liberou recentemente o uso do medicamente Venclexta em combinação com Obinutuzumabe.