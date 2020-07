CAMPO GRANDE Pacientes com covid-19 serão monitorados por profissionais da saúde Contato será realizado diariamente por telefone

23 JUL 2020 - 10h:40 Por Ingrid Rocha/CBN

Os pacientes com covid-19 ou com suspeita da doença serão monitorados por profissionais da Saúde das Unidades Básicas e de Saúde da Família. Segundo a Prefeitura, o acompanhamento será feito diariamente por telefone e será perguntado sobre os sintomas e o quadro geral do paciente, além de identificar outras pessoas próximas que podem ter sido infectadas. Ouça os detalhes: