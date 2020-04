EFEITO CORONA Pacientes hipertensos correm mais risco com a Covid-19, destaca médica Cardiologista Joanna Beatriz Curado ainda falou sobre como prevenir o novo coronavírus

2 ABR 2020 - 15h:38 Por Ingrid Rocha/CBN

Os pacientes cardiopatas estão no grupo de risco do novo coronavírus. Para essas pessoas, o Ministério da Saúde tem orientado que elas fiquem em casa. Em entrevista à CBN Campo Grande nesta quinta-feira (02), a cardiologista Joana Beatriz Curado explicou como prevenir o contágio do vírus, como por exemplo, usando máscaras. A médica ainda explicou que a atividade física é indicada para os pacientes cardiopatia neste momento, mas somente os que já passaram pelo médico e foram liberados. Confira a entrevista: