SOLIDARIEDADE Pacijus reforça campanha de Natal 2020 Interessados podem apadrinhar crianças ou idosos de diversas entidades, no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

24 NOV 2020 - 13h:25 Por Thais Cintra/ CBN

Tradicional em todo o Estado, a Campanha de Natal 2020 promovida pelo Programa para Ajuda à criança e ao Idoso (Pacijus), conta com 76 entidades sociais de Mato Grosso do Sul que atendem ao todo 1.527 pessoas. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia, o projeto iniciou em outubro com algumas modificações para atender às regras de biossegurança e segue até o dia 10 de dezembro.

Entrevistada no programa CBN Campo Grande nesta terça-feira (24), a apoiadora do Pacijus, Celia Leandro, explicou que fazer para escolher um presenteado através do portal do TJMS, o interessado deve clicar no banner do Pacijus e escolher a pessoa. “As crianças e idosos estão esperando o presente e é importante lembrar que assim que a pessoa escolher o apadrinhado, o nome dele sai da lista. Então é muito importante que o padrinho não esqueça de entregar o presente na recepção do TJ”, reforçou. Para participar da ação solidária acesse o site www.tjms.jus.br/pacijus/entidades.php