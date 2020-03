EFEITO CORONA Pagamento dos servidores estaduais será em três etapas Para evitar aglomeração de pessoas, remuneração de março começa a ser depositada dia 31 de março

26 MAR 2020 - 12h:13 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O Governo do Estado vai antecipar o pagamento dos servidores públicos estaduais. Como medida de segurança para evitar aglomeração de pessoas nos bancos, comércios e reduzir as chances de propagação do Coronavírus, os pagamentos serão disponibilizados para saque em três etapas.

A primeira etapa será na terça-feira (31.3) contemplando aqueles servidores com salários de até R$ 2 mil; na quarta-feira (01.4) estará disponível para saque os vencimentos de servidores que ganham até R$ 4 mil; e na quinta-feira (02.4) para servidores com vencimentos acima de R$ 4 mil.

A folha salarial referente ao mês de março soma R$ 482,1 milhões e atinge 77,9 mil servidores – 47.021 ativos e 30.973 inativos e pensionistas – que de acordo com o secretário de governo e gestão estratégica, Eduardo Riedel pertencem a uma massa importante de consumidor.

“Essa medida vai irrigar nossa economia. Apesar de todo esse momento difícil que estamos vivendo em relação ao comércio e em relação aos serviços, é importante que o servidor tenha esse recurso. Nós vamos aos poucos voltando a normalidade, e é interessante a gente manter em dia e antecipar para evitar essa aglomeração”, pontuou.