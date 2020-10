RCN/CBN EM AÇÃO - LIVE 2020 Palestra com Eugênio Mussak sobre comportamento e gestão é amanhã às 18h30 Quarta live será transmitida em todos os canais do Grupo RCN e também na página do facebook da CBN

19 OUT 2020 - 18h:11 Por Marcus Moura/CBN

A quarta live do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 é amanhã (20) às 18h30 com o professor Eugênio Mussak, fundador da Sapiens Consultoria e Treinamento de Lideranças e autor de vários livros. Comportamento e Importância da Gestão nas Organizações do Futuro é o tema central da palestra que poderá ser acompanhada pela CBN Campo Grande, pelas emissoras Cultura FM de Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Paranaíba, pelo site facebook/JPNews, pela TVC HD canal 13.1 de Três Lagoas e pelas páginas nas redes sociais de todas as emissoras do Grupo RCN.

O site JPNews também fará a cobertura online do evento que ganha assim características de omnichannel. A decisão do Grupo RCN em dar aos eventos do projeto RCN/CBN em Ação uma abrangência maior a partir da utilização das redes sociais, além da transmissão ao vivo da live em suas emissoras é uma iniciativa inédita no Estado e resgata o compromisso do grupo em estimular o debate dos grandes temas relacionados ao desenvolvimento da sociedade e das pessoas.

Especialista em gestão e qualificação de recursos humanos, Mussak vai falar sobre as perspectivas do mercado no que diz respeito a organização e competitividade a partir das novas realidades que vem surgindo. Não deverá deixar de abordar também aspectos mais específicos das organizações e dos impactos provocados pela pandemia da Covid-19.

Mussak é o quarto palestrante do projeto que já contou com os ex-ministros Ricardo Barros, da Saúde, Maílson da Nobrega, da Fazenda, e Roberto Rodrigues, da Agricultura. Os encontros mensais vão até dezembro, com cada mês voltado para uma temática.