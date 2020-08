OPINIÃO CBN Palestra de Maílson da Nóbrega mostra novos horizontes para MS Ex-ministro da Fazenda, no projeto RCN/CBN Live em Ação 2020, fala sobre os cenários futuros da economia

24 AGO 2020 - 11h:26 Por Isabelly Melo

A tomada de decisões a partir de agora, com o recuo no índice de contágio da pandemia, precisa levar em conta todos os fatos e o potencial do cenário econômico que se desenha. Nesse sentido, a palestra virtual do ex-ministro Maílson da Nóbrega, às 18h desta terça-feira (25), vem ao encontro dessa necessidade e contribui para o esclarecimento de toda a conjuntura.

A palestra pode ser acompanhada pelas páginas das redes sociais de todos os veículos do grupo RCN de Comunicação, inclusive pela CBN Campo Grande que também transmite a palestra ao vivo.