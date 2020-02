CULTURA Palestras vão tratar sobre empoderamento feminino em MS Evento será realizado na Biblioteca Estadual Dr. Isaias Paim

28 FEV 2020 - 15h:21 Por Ingrid Rocha/CBN

O II Ciclo de Pensamentos Contemporâneos será realizado na próxima sexta-feira (06), na Biblioteca Estadual Dr. Isaias Paim. O evento envolverá diversas palestrar que vão tratar sobre o “Empoderamento da Mulher em Mato Grosso do Sul”. Ouça os detalhes:

Confira a programação:

1ª Palestra com a juíza Dra Jaqueline Machado abordando o tema “O Machismo ainda existe? ”.

2ª Palestra com a Profª Jacy Correa Curado com o tema “O que querem as mulheres? Os múltiplos sentidos do empoderamento”.

3ª Palestra com a Profª Eugenia Portela de Siqueira Marques com o tema “A Presença da Mulher na Educação e na Ciência”.

4ª Palestra com Cristiane Duarte sobre o tema “O que é empoderamento?”.