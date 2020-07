OPINIÃO CBN Pandemia e campanha eleitoral vão andar juntas este ano No Estado, com o pico do número de caos previstos para julho e agosto, a campanha eleitoral terá que leva em conta essa nova realidade

1 JUL 2020 - 11h:50 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

No Estado, com o pico do número de caos previstos para julho e agosto, a campanha eleitoral terá que leva em conta essa nova realidade - Foto: Isabelly Melo/CBN Com o crescimento do número de caos apontando para o maior número de casos ocorrente em julho e agosto, justamente quando a campanha eleitoral começa e ganha corpo, o eleitor e os candidatos terão que conviver com essa realidade. A escolha do futuro das cidades vai levar em conta efeitos da pandemia. Isso é inevitável. A democracia passa por mais um teste. Sem prorrogação de mandato, eleição e votação vão acontecer. Depende apenas da definição da data.

