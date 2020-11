SAÚDE MENTAL Pandemia evidencia cuidados com a saúde mental na vida e nas organizações Coordenador de curso da UCDB revelou que a procura por esse tema multiplicou, com pedidos de socorro, orientação e debates

10 NOV 2020 - 13h:16 Por Isabelly Melo

A pandemia trouxe uma série de novas situações para o cotidiano e colocou em evidência nas conversas, nas notícias, no trabalho e na vida em geral um tema importante: a saúde mental. Pesquisadores do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco viram a procura por esse tema multiplicar algumas vezes, com pedidos de socorro, orientação e debates.

O professor e coordenador do mestrado e doutorado em psicologia da UCDB, Márcio Luis Costa, foi o convidado desta manhã (10) para dar um panorama de como está a saúde mental da população nesse período.

Durante o Programa CBN Campo Grande Márcio afirmou que há muito para ser feito. “É bastante claro em pesquisas e na percepção dos profissionais de Psicologia os efeitos não apenas da pandemia, mas também pelas medidas de confinamento adotadas que limitam a liberdade e as relações interpessoais e sociais. Tudo isso acabou se transformando em um agravante para quem já trazia algum sofrimento mental e também para quem estava saudável, mas começou talvez a desenvolver alguns sinais de alerta”, destacou.

Ouça a entrevista completa: